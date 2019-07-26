ألمانيا : سنضطر لهذا الأمر لمواجهة ما يحدث بالخليج

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وكالات

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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده ستتخذ قرارا بشأن المشاركة في مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز بمجرد حصولها على مزيد من الإيضاح لشكل مثل هذه المهمة.

وفي إشارة إلى خطط بريطانية لتشكيل مهمة لحماية الشحن، أضاف ماس خلال مقابلة مع صحيفة فونك نشرت اليوم الجمعة "ينبغي أن يكون لأي تصرفات تتعلق بمضيق هرمز طابع أوروبي"، مشيرًا إلى أن بلاده لن تشارك في استراتيجية "أقصى الضغوط" الأمريكية ضد إيران.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قال لوكالة "رويترز"، أمس الخميس، إن وزير الخارجية هايكو ماس لم يبلغ أعضاء البرلمان بأن ألمانيا تريد المشاركة في خطة بريطانية لإنشاء مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده تريد تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وسيشمل هذا التحالف دولا من جميع أنحاء العالم.

من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران لن تسمح بحدوث فوضى في منطقة الخليج ومضيق هرمز، لكنها لا تسعى إلى مواجهة عسكرية وتصعيد التوتر، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة "ليست مكانًا للعب".


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