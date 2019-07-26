» سر استبعاد قائد الزمالك من مباراة القمة

26 يوليه 2019 - 05:25 م

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد خالد جلال المدير الفني للفريق، لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق من مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري.

وأكد المصدر أن جلال قرر استبعاد اللاعب كنوع من التأديب بعد ما بدر منه في مباراة الإسماعيلي الأخيرة ببطولة الدوري بعدما جمع حقائبه لترك معسكر الفريق بعد علمه بجلوسه على دكة البدلاء وعدم مشاركته أساسي.

ويحاول جلال فرض السيطرة والانضباط داخل الفريق ومصالحة الجماهير بتحقيق الفوز على الأهلي في مواجهة القمة بعد فقدان بطولة الدوري بشكل رسمي لصالح النادي الأهلي.