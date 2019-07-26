العثور علي جثة تاجر مقتول بالساحل

26 يوليه 2019 - 05:09 م

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بدفن جثة تاجر، عقب توقيع الكشف الطبى عليه لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت بحبس 4 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد اشتراكهم معا لقتل صاحب محل زيوت، بسبب خلافات بينهم، فى الساحل.

كانت منطقة الساحل شهدت واقعة مأساوية، عندما أقدم 4 أشقاء على قتل صاحب محل زيوت بسبب خلافات سابقة بينهم، تم ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى، ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغا بالعثور على جثة صاحب محل زيوت، وبها إصابات بأماكن متفرقة بالجسم، وعثر بجواره على سلاح أبيض "سكين" به آثار دماء، وبسؤال نجل عم المتوفى (عامل) قرر بأنه عقب حضور المتوفى لزيارته بمسكنه وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ ، واتهم فى ذلك شخصين "شقيقين، لا يعلم بياناتهما كاملة" بارتكاب الواقعة، وذلك انتقاماً منه لوجود خلافات سابقة بينهم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشقاء شركاء مخبز كائن بدائرة القسم سبق اتهام 2 منهم فى عدد من القضايا، بالاشتراك مع 2 آخرين "عاملين بذات المخبز".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 2 منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين انتقاماً من المجنى عليه للخلافات السابقة بينهم، وفى سبيل ذلك وبتاريخ الواقعة وحال تواجد المجنى عليه بالمنطقة ، قاموا بالتعدى عليه بالضرب بعدة طعنات بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم ، وقيام أحدهما بالإجهاز عليه بإستخدام ذات السكين المعثور عليها بمحل الواقعة وفروا هاربين، جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







