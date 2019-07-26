«فيفا» يعلن موعد انطلاق مونديال الأندية بقطر

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بقطر في ديسمبر المقبل.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد الدولي للعبة على شبكة الانترنت، "ستقام بطولة كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 11 وحتى 21 ديسمبر المقبل".

وأضاف البيان "تأكد مشاركة 3 أندية في البطولة حتى الاَن، وهي ليفربول الإنجليزي المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف".

وأوضح "فيفا" في بيانه "سيتم سحب قرعة لتحديد مباريات الدور الثاني ونصف النهائي، في مدينة زيوريخ السويسرية، 16 سبتمبر المقبل.

وسيشارك ليفربول وبطل كوبا ليبرتادوريس من منافسات الدور نصف النهائي، فيما ستلعب مباراة تحديد المركز الخامس يوم 17 ديسمبر، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس يوم مباراة النهائي، وفق وكالة أنباء "الأناضول".


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