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خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاهلي

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المصريون

الزمالك

الاهلى

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، قائمة فريقه لمواجهة الاهلي مساء الاحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة مكونة من:

عماد السيد وعمر صلاح لحراسة المرمي

محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وحمدي النقاز ومحمد عبد السلام  لخط الدفاع

طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز  ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وأحمد زيزو  وابراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد ابراهيم لخط الوسط .

حميد احداد  وعمر السعيد لخط الهجوم.


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