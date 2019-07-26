البرلمان يعزي الشعب التونسي في وفاة "السبسي"

26 يوليه 2019 - 04:38 م

أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بياناً ينعى فيه رئيسا وأعضاء وفاة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي.

وذكر بيان مجلس النواب اليوم الجمعه، أن الرئيس التونسي الراحل، يربطه بشعب مصر وشائج الرحم والدم والمصير الواحد، مشيرا إلى أن هذا الرمز التونسى الوطنى الجليل، انتقل إلى جوار ربه، بعد أن أفنى حياته فى خدمة شعب تونس الشقيق على مدى عقود متعاقبة فخدم فى معظم جوانب وأركان وطنه، وقاد بحكمة وصبر مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس الشقيقة.

وأكد البيان، أن مجلس النواب المصرى، رئيساً وأعضاء يشاطرون الشعب التونسي وأسرة الفقيد الأحزان فى مصابهم الجلل، ويرجو المولى عز وجل أن يسكن الفقيد العزيز فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يعوض شعب تونس الشقيق خيراً عن فقده.



