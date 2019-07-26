» طالب يشنق نفسه بعد معايرته بمجموعه فى ثانوي

26 يوليه 2019 - 04:29 م

شهد مكز أجا التابع لمحافظة الدقهلية, واقعة انتحار مخزية, بعد ان أقدم طالب ثانوي علي الانتحار شنقا, بعد معايرة أحد اقاربة له بسبب حصوله علي مجموع 87%.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا يفيد بورود إشارة من مستشفى أجا بوصول شاب جثة هامدة ادعاء انتحاره شنقا.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه يدعى محمود. ا. ح 18 عاما طالب ثانوى عام، وأنه قام بشنق نفسه داخل غرفته الخاصه بواسطة حبل.

وبسؤال مرافقيه أنه يمر بحالة نفسية منذ عدة أيام عقب نتيجة الثانوية العامة بسبب سخرية عدد من أصدقائه وأقاربه منه لحصوله على مجموع 87% وعدم تمكنه من الالتحاق بكليات القمة.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن الجثة بها علامات خنق بحبل حول الرقبة وهو ما يدل على الانتحار ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.