«درجات الحرارة».. طقس حار على معظم الأنحاء غدًا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا السبت، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وأيضا على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 26 31

مطروح 24 32

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 23 37

السويس 25 37

العريش 23 33

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 37

الفيوم 23 37

بني سويف 23 37

المنيا 25 38

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 26 40

الأقصر 27 41

أسوان 29 42


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