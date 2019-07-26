"غالي" يشعل "تويتر": "أتدرب مع حبيبتي"

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حسام غالي

نشر حسام غالى، مدير الكرة بنادي الجونة، صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، خلال أدائه بعض التدريبات الصباحية فى صالة الجيم، بصحبة زوجته لميس أبو الفتوح وعلق عليها قائلا، "أتدرب مع حبيبتى".

وكان فريق الجونة قد انتزع نقطة ثمينة من نادى الزمالك فى آخر مباريات الفريق الساحلي بالدوري العام، بعد التعادل بهدفين لمثلهما في مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة.

واختتم الجونة العائد، إلى دورى الأضواء والشهرة خلال الموسم الجارى، مسابقة الدوري العام، فى المركز الـ 14 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة جمعها الفريق من 8 انتصارات و14 تعادل و 12 هزيمة .





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