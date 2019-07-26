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تسريب.. اعتراف رئيس أركان الجيش السوداني بالانقلاب

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السودان

انقلاب

هاشم عبد المطلب

سرب فيديو للفريق هاشم عبدالمطلب، رئيس أركان الجيش السوداني، وهو يعترف بمحاولة تنفيذ انقلاب داخل السلطة بالسودان.

في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب عسكري واعتقال مجموعة من كبار الضباط وبعض أعضاء الحزب الحاكم السابق .

وقال الجيش في بيان عسكري له يوم الأربعاء إن من بين المعتقلين بتهمة التخطيط للانقلاب، رئيس أركان الجيش الفريق أول هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني .

كما احتُجز قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم .

وأكد البيان أن "الانقلاب يهدف إلى إجهاض ثورة وعودة نظام البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات ".

وأشار البيان إلى أن "الانقلاب أراد قطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية ".



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