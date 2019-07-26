انتظروا لانتهاء الجمعة.. مشاجرة دموية ومقتل 3 بأسيوط

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لفظ 3 أشخاص أنفاسهم الأخيرة فيما أصيب 4 آخرون إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بعزبة النقطة بقرية بنى قرة بمركز القوصية أمام مسجد النقطة بأسيوط.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة يفيد وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام مسجد عزبة النقطة بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية.

وبالانتقال والإسعاف، تبين مقتل 3 أشخاص بينهما شقيقان، وإصابة 4 آخرين بطلقات نارية، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

ودلت التحريات الأولية، أن الحادث نتج عن خلاف قديم بين العائلتين تجدد أمس، حيث انتظروا اليوم بعد صلاة الظهر، وبدأت الاشتباكات، تحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية.


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