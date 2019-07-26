» بسبب الغيرة.. سيدة تقتل سلفتها بـ5 طعنات

26 يوليه 2019 - 01:58 م

أقدمت سيدة على قتل سلفتها بـ 5 طعنات فى قرية الجويني بالشرقية، بسبب الغيرة والأطفال.

تلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث كفر صقر، يفيد بوصول "سماح شحاتة مصطفي عبد النبي" 35 سنة حاصلة علي ليسانس أداب، لمستشفي كفر صقر جثة هامدة، أثر إصابتها بـ5 طعنات متفرقة بالقلب والصدر.

تبين من التحريات قيام "رحب ر م ر" 30 سنة ربة منزل زوجة شقيق زوج المجني عليها، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية بينهما منها الغيرة ولعب الأطفال.