"موسي": محضرلكم مفاجأة كبيرة

26 يوليه 2019 - 01:57 م



أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن وظائف للشباب، قائلا:"هناك فرصة عمل كل المطلوب منك تكون بتعرف تسوق سيارة أو دراجة نارية".



وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتى" والمذاع على فضائية "صدى البلد"،:"بدل قعدة القهوة لو بتعرف تسوق ابعتلنا رقم تليفونك وإحنا هنتواصل معاك".



وتابع موسي قائلا : " فيه فرص شغل موجودة كتير وهفهمك الحكاية كلها، محضرلكم مفاجأة كبيرة، لكل الشباب اللى مش لاقيين وظيفة تناسبهم ، هتشتغلوا ".

