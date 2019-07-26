ماذا قال الدويلة عن "السعيد" في مرضها

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الدويلة

مرضها

طالب المحامي الكويتي ناصر الدويلة بعدم الشماتة في الكاتبة الكويتية " فجر السعيد"، داعيا الله لها بالشفاء.

وكتب الدويلة على حسابه في تويتر: "أصيبت الإعلامية فجر السعيد بنزيف حاد اثر عملية جراحية،  وهي من أسرة كريمة،  ولها اجتهادات ومواقف نخالفها فيها وتخالفنا جدا،  لكنني أذكر لها مواقف طيبة معي في بداية ظهوري السياسي وأسأل الله لها العافية والرحمة،  وأرجو من الإخوة عدم إظهار الشماتة على من يبتليه الله فكلنا ضعفاء أمام قدرالله".

وكانت السعيد قد أصيبت أمس بنزيف حاد خلال إجرائها عملية جراحية أدى لتوقف قلبها .

وكشفت بعض المصادر الصحفية أن السعيد بحالة صحية سيئة جدًا وأن حياتها بالخطر، حيث يتم نقلها من مستشفى "طيبة" في الكويت إلى مستشفى "مبارك الكبير"، بسيارة إسعاف مجهزة خصيصًا لمثل تلك الحالات الطارئة والحرجة .

وأثارت هذه الأخبار حالة من البلبلة في موقع "تويتر"، إذ عبر عدد كبير من جمهور الموقع عن صدمتهم متمنين لها الشفاء العاجل.

والتزمت عائلة السعيد وأصدقائها المقربين الصمت ولم يخرجوا بأي تصريح رسمي عن صحتها، حين إنهم لم ينفوا الأخبار المتداولة .

بينما  أكدت الإعلامية الكويتية  مي العيدان  الخبر عبر حسابها في موقع إنستغرام ناشرة صورة للسعيد مع دعاء تتمنى لها السلامة، والخروج من أزمتها.



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