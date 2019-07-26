بأمر زوجته.. "النقاز" يرحل عن الزمالك بعد القمة

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عمرو محمد-متابعات

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الزمالك

النقاز

مر

رجيل

قال مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق، سيعقد جلسة مع إدارة النادي من أجل الرحيل بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر، لجريدة "الوطن" إلى أن حمدي النقاز رفض عروض كثيرة خليجية وأوروبية، من أجل اللعب في الدوري التونسي بناء على رغبة زوجته، والتي طالبته بالعودة إلى تونس والأقرب النجم الساحلي التونسي أو الأفريقي التونسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

وكان مسئولو نادي الزمالك قد طالبوا "النقاز" بالاستمرار مع الزمالك حتى نهاية الدورى، ثم مناقشة أمر رحيله ودراسة العروض التى وصلته، ومنها عرض من فريق تركي كبير سيتم عرضه على أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، بعد الانتهاء من مباريات الدوري مباشرة للبت فيه، قبل أن يحسم اللاعب موقفه من الرحيل ويقرر الابتعاد عن القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة .


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