  • الجمعة 26 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:31 م
بحث متقدم
علاء

هجوم جماعي من لاعبي "الزمالك" علي محمود علاء

أحمد موسى

"موسي": محضرلكم مفاجأة كبيرة

خالد الجندي

الجندي يوجه رسالة لأهالي الصعيد بشأن "الثأر"

نجيب ساويرس

"ساويرس" يسخر من الزمالك

ج

"باراك": نجونا بجنودنا بأعجوبة فى لبنان عام 2000

ط

تحطم قارب يحمل 250 مهاجرًا بسواحل ليبيا

سعيد

بنصف مناخير وبدون أذن.. "ريهام سعيد" تعود للشاشة

اغتصاب طفل (أرشيفية)

جريمة 6 الصبح.. 5 أشخاص يغتصبون طالبًا بطريقة مروعة

أصالة وفجر السعيد

أصالة توجه رسالة مؤثرة لفجر السعيد بشأن مرضها

الجسمي

إبعاد فنانة شهيرة من الإمارات.. ما علاقة شقيق الجسمي؟

في الإمارات..محامٍ ينقذ مسنًا من جريمة بـ"العجز الجنسى"

قضايا وحوادث

اغتصاب - صورة أرشيفية
اغتصاب - صورة أرشيفية

وكالات أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

صنعاء.. الحوثيون يتظاهرون تنديداً بـ"مؤتمر المنامة"‎

#

سرق 800 ألف جنيه .. فسرقها منه لص ثاني ..فخدعهما ثالث وهرب بالمبلغ

#

مفاجأة.. قطر تمد الإمارات بالغاز المسال

#

بمساعدة عملاء سابقين في البنتاغون .. الإمارات تجسست على قطر

اغتصاب

جريمة اغتصاب

اغتصاب طفلة

اغتصاب فى راس الخيمة

فجر محامى المسن المتهم باغتصاب طفلة فى منطقة رأس الخيمة الإماراتية مفاجأة من العيار الثقيل قائلًا إن موكله مصاب بـ"العجز الجنسى"، وأن إصابته تمنعه ارتكاب هذا الفعل، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

جاء ذلك خلال استماع محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة المحامي وأقوال شاهدة النفي، في قضية، وأسندت النيابة إلى المتهم جريمة هتك عرض طفلة،واغتصابها وتهديدها بالقتل.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.

وأفاد والد الطفلة في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، بأنه كشف تعرضها لمحاولة الاغتصاب وهتك العرض، نتيجة إصابتها بتبول لا إرادي واكتئاب.

وطلب محامي المتهم، شفيق مغاوري، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، عرض المتهم على لجنة طبية، للتأكد من إصابته بالعجز الجنسي، مشيراً إلى أن «وجود المرض يمنعه ممارسة العلاقة الجنسية».

وأضاف أن موكله استضاف أسرة الطفلة المجني عليها في منزله بطلب من زوجته، إثر نشوب حريق في منزلها وإصابة والدتها بحروق، ونقلها للعلاج في المستشفى.

وقال إنه «لو كان لدى المتهم أي سلوك سيئ، لما طلبت زوجته استضافة الطفلة وأسرتها في منزلها».

وذكر أن أقوال الطفلة في التحقيقات جاءت مرسلة، إذ لم يشاهدها أحد برفقة المتهم في المنزل.

وأضاف أن تقرير الطبيب النفسي، الذي كشف على الطفلة، لم يذكر أن التعرض للاغتصاب أو هتك العرض يؤدي إلى التبول اللاإرادي أو الاكتئاب. وقد ذكر التقرير 12 سبباً لحدوث التبول اللاإرادي لدى الأطفال من دون أن يأتي على ذكر التعرض للاغتصاب أو هتك العرض، ما ينفي صحة أقوال والدها في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة.

وأوضحت أن والد الطفلة ذكر - نقلاً عن لسانها - في تحقيقات النيابة العامة، أنها أبلغته بأن المتهم سيئ السلوك، ولديه سوابق في هتك العرض وقضايا مشابهة لقضية المجني عليها، ولفتت إلى أن ما ذكره والد الطفلة في التحقيقات غير صحيح، وأنها لم تبلغه بأي معلومة عن المتهم.

وجاء في أوراق القضية أن الطفلة (13 سنة) كتبت تفاصيل واقعة هتك عرضها في ورقة، بعدما طلبت الأخصائية الاجتماعية في المدرسة من الطالبات كتابة قصة عن حياتهن الاجتماعية، ومواقف تعرضن لها، إذ روت أن منزل أسرتها تعرض للحريق بشكل كامل قبل أربع سنوات، وأصيبت والدتها بحروق في مختلف أنحاء جسمها، وعرض جار لأسرتها على والدها السكن لديه في المنزل، بسبب تضرر منزلهم من الحريق.

وأوضحت في قصتها أن صاحب المنزل تحرش بها، وأنزل سروالها، وحاول هتك عرضها، وأنه عرض عليها مقاطع إباحية، وهددها بالقتل إن هي أبلغت أحداً من أسرتها بذلك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» روسيا والصين تحذران أمريكا من هذا الأمر
» بسبب الغيرة.. سيدة تقتل سلفتها بـ5 طعنات
» "رجيم" إجباري لرجال الشرطة
» لاجئة سورية تشارك في أولمبياد طوكيو للسباحة
» مصرع عامل وإصابة آخرين لسقوطهم فى بالوعة صرف
» "الوطنية للصحافة" تكشف حقيقة ترشيد نفقات الصحف القومية
» مسجد يوزع مياهًا مجانية لمواجهة الموجة الحارة
» بكلمات مؤثرة..المدير الفني لـ"المنتخب" يهنئ "الأهلي"
» إسرائيل تعترف: نعم فشلنا في سوريا في هذا الأمر
» التحالف العربى يسقط ثانى طائرة حوثية فى أقل من 12 ساعة
» شاهد.. طفل افريقي يقرأ القرآن الكريم بصوت شجي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية