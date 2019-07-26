تعليق مثير لساويرس عن فيديو الحشيش لـ"الفيشاوي"

26 يوليه 2019 - 11:06 ص

علق رجال الأعمال نجيب ساويرس، على الفيديو المتداول الذي يخص الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وراية في "تقنين الحشيش".

وقال "ساويرس" علي حسابة الخاص بـ"تويتر": "أذكروا محاسن موتاكم … ودول كثيرة قننت تعاطى وتجارةً الحشيش فالله يرحمه هذا الفنان الجميل لم يكن لوحده فى هذا الرأى …إن كان ده حقيقى رأيه ”.

وأكد ساويرس على حرية الرأي المكفولة للجميع في كافة الموضوعات المطروحة حيث قال: "ده غير ان كل واحد حر فى رأيه و ان ده أسلوب صحفى رخيص فالموت له حرمته" في إشارة لتداول بعض الصحف رأي منسوب للفنان الراحل حول تقنين الحشيش .

وأتم تغريدته بالتعبير عن فائض أسفه لرحيل الفنان الكبير حيث قال: "سنفتقده … خالص العزاء لأسرته".

يُذكر تشيع جنازة فاروق الفيشاوي ظهر أمس الخميس، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، حيث رحل النجم الكبير عن عالمنا فجر أمس، عن عمر يناهز الـ67 عاماً، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان ودخوله في غيبوبه تامة .