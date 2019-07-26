» عامل يذبح زوجته بطريقة مروعة

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ذبح

جريمة ذبح

مستشفى بنها

ذبح الزوجة

أقدم عامل على ذبح زوجته خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بشارع صلاح الدين ببنها، تم نقل الجثة لمستشفي بنها وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما وردت معلومات للواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، من قسم أول بنها، بورود بلاغ من أهالى شارع صلاح الدين، بدائرة القسم بقتل موظف لزوجته.

انتقل المقدم محمد فتحى، رئيس المباحث، وتبين قيام موظف بضرب زوجته بآله حادة "سكين"، بأماكن متفرقة من جسدها فى مشاجرة بينهما، بسبب الخلافات الأسرية .

تم نقل الجثة لمستشفى بنها، وتولت النيابة التحقيق.


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