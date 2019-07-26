محاولة اغتيال لـ"أوزيل" ولاعب شهير ينقذه

26 يوليه 2019 - 10:49 ص

تعرض الألمانى مسعود أوزيل وزميله البوسنى سعيد كولاسيناك نجم آرسنال الإنجليزى، اليوم الخميس، لهجوم من قبل عدد من مسلحين فى لندن .

وطبقًا لتقارير نشرته صحيفتى "صن، وديلى ميل" الإنجليزيتين، فإن أوزيل شوهد يحاول الفرار من عدد من الدرجات النارية بسيارته، قبل أن يتخلى عن سيارته ويندفع نحو مطعم تركى يعرف العاملين به بينما طارده سائقو الدرجات يحملون أسلحة بيضاء.

وقفز كولاسيناك من سيارته محاولًا إنقاذ زميله، إذ التقطت إحدى الكاميرات على الطريق لقطات للاعب البوسنى وهو يدافع عن زميله ضد المهاجمين، قبل أن يهرب أوزيل بحثًا عن مخرج من هذا الموقف الحرج.

وبمجرد وصول النجم الألمانى للمطعم وطلبه المساعدة من العاملين، يقول شهود العيان أنه بعد تجمع العاملين بالمطعم لاذ المسلحون بالفرار، قبل أن تصل الشرطة إلى مكان الحادث بشكل سريع.

وقال شهود عيان لصحيفة "ديلى ميل" عن أوزيل: "لقد كان مرعوبًل وغريبًا تمامًا، كانت سيارته تقف هناك فارغة فى منتصف الطريق مع بابها المميز للغاية مع زخرفة ذهبية".

وأضافوا: "بدا أوزيل مرعوبًا تمامًا، كما يفعل أى شخص بعد أن طارده رجال بالسكاكين، بدا كما لو كان يركض من أجل حياته، اختفى فى المطعم مع وجود دراجة نارية خلفه، لم يخلع المهاجمون خوذاتهم وكانوا جميعًا يرتدون ملابس سوداء يرتدون قمصانًا طويلة الأكمام فى هذا الطقس الحار".