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فنانة شهيرة تترحم على "الفيشاوي" ثم تنشر صورتها بالمايوه

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الفيشاوي
الفيشاوي

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فاروق الفيشاوي

مايوه

منة فضالي

ترحم

تلقت الفنانة منة فضالي موجة من الانتقادات، بسبب صورة جديدة نشرتها عبر حسابها علي الانستجرام بعد ساعات من وفاة الفنان فاروق الفيشاوي وبعد نشرها صورة للترحم عليه
وظهرت منة في الصورة ترتدي مايوه وتستمتع بشمس المصيف، وتلقت تعليقات كثيرة من جمهورها الذي اتهمها أنها لا تحترم حزن الجمهور وزملائها في الوسط الفني على الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وانتقدها البعض أيضا أنها نشرت صورة للراحل وعبرت عن حزنها، وبعدها بوقت قليل نشرت صورتها وهي تضحك دون مراعاة لأي شيء.

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A post shared by ??MENNA FADALI (@manoushafadali) on

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