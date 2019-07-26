فنانة شهيرة تترحم على "الفيشاوي" ثم تنشر صورتها بالمايوه

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متابعات-
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♥?
A post shared by ??MENNA FADALI (@manoushafadali) on Jul 25, 2019 at 7:13am PDT
♥?
A post shared by ??MENNA FADALI (@manoushafadali) on Jul 25, 2019 at 7:13am PDT
View this post on Instagram
اغلي الناس و اجدع الناس و انضف خلق الله مع السلامه يا حبيبي حتوحشني اوي اوي كنت اب واخ و صديق طول الوقت ربنا يرحمك برحمته البقاء لله وحده #فاروق_الفيشاوي_في_ذمه_الله
A post shared by ??MENNA FADALI (@manoushafadali) on Jul 24, 2019 at 8:46pm PDT
اغلي الناس و اجدع الناس و انضف خلق الله مع السلامه يا حبيبي حتوحشني اوي اوي كنت اب واخ و صديق طول الوقت ربنا يرحمك برحمته البقاء لله وحده #فاروق_الفيشاوي_في_ذمه_الله
A post shared by ??MENNA FADALI (@manoushafadali) on Jul 24, 2019 at 8:46pm PDT
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