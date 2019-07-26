رهائن وسطو مسلح على أكثر مطارات أمريكا الجنوبية ازدحاما

26 يوليه 2019 - 10:25 ص

اعلنت الشرطة البرازيلية، إن رجالا مسلحين سرقوا ذهبا ومعادن نفيسة أخرى بقيمة 40 مليون دولار من صالة شحن في أكثر مطارات أمريكا الجنوبية ازدحاما، وأخذوا اثنين من العاملين بالمطار رهينتين.

ووصل المشتبه بهم إلى مطار غواروليوس في ساو باولو في شاحنة صغيرة سوداء تحمل شعارات تشبه شعارات الشرطة الاتحادية البرازيلية، وفقا للقطات من كاميرات المراقبة.

وغادر 4 رجال ملثمين العربة وكان واحد منهم على الأقل يحمل بندقية وواجهوا العمال في المطار ثم بدأوا في تحميل العربة بالبضائع.

وقال تقرير للشرطة إن اللصوص غادروا حاملين 750 كيلوجراما من الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، وبعد أن أخذوا اثنين من عمال المطار رهينتين. وأوضحت الشرطة أن اللصوص لا يزالون طلقاء.

وقالت متحدثة باسم المطار إنه لم يُصب أي أحد بسوء جراء الهجوم، ولكنها لم تعلق على مسألة الرهينتين ، وفقا لما ذكرت رويترز .