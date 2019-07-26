مشاجرة دموية فى الزيتون.. والسبب: لعب عيال

26 يوليه 2019 - 10:13 ص

أصيب 7 أشخاص فى مشاجرة عنيفة بين عائلتين فى الزيتون بسبب لعب عيال فيما نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالشوم بين عائلتين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتمكن رجال المباحث من السيطرة عليها وضبط طرفيها.

وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية، أن مشادة كلامية نشبت بين العائلتين بسبب لعب العيال تطورت إلى مشاجرة بالشوم، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.