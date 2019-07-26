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سوريا تبدأ تطيبق الدفع الإلكترونى

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وكالات حنان حمدتو

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دفع.

سزريا

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، إن المصرف المركزي يدرس إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني، والذي يعتبر عنصر مالي واجتماعي هام للبلاد.

جاءت تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي، خلال مقابلة لـ"سبوتنيك"، قال فيها بأن المصرف يدرس هذا المشروع من أجل بدء العمل فيه.

وقال قرفول "لايمكننا إخفاء أهمية هذا المشروع والسرعة في إطلاقه بالنظر لما يقدمه من الخدمات المالية وتوفير الدعم المالي والاجتماعي اللازم".

وتحدث قرفول عن أهمية تطوير قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي يزيد من قدرة المؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية.

يذكر أن سوريا تعاني من مجموعة من العقوبات الأمر الذي أدى إلى تدهور عملتها المحلية، ليعلق في وقت سابق قرفول عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وبأنه يندرج ضمن حملة ممنهجة لإضعاف الليرة السورية والاقتصاد وزعزعة الثقة بالمصرف المركزي وإجراءاته ودفع المواطنين إلى الخوف والتخلي عن عملتهم الوطنية.


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