الملك سلمان يرسل خطابًا للرئيس التونسى المؤقت

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وكالات حنان حمدتو

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تونس

سلمان

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس محمد الناصر، الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية، في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس، الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية ـ رحمه الله".

وأضاف العاهل السعودي:وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت رئاسة الجمهورية في تونس قد أعلنت، صباح اليوم الخميس، في بيان لها وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز 93 عاما، حيث توفي بالمستشفى العسكري بتونس.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع ؟"فيسبوك" خبر وفاة السبسي، وجاء فيه:

وافت المنية صباح أمس الخميس على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله، رئيس الجمهورية، محمد الباجي قايد السبسي، بالمستشفى العسكري بتونس.

وبمقتضى الدستور التونسي، يتولى رئيس مجلس النواب، محمد الناصر، البالغ من العمر 85 عاما، الرئاسة لمدة تتراوح بين 45 إلى 90 يوما، يتم خلالها تنظيم الانتخابات.

وقال رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي:

أتوجه للشعب التونسي بنداء لتعزيز الصف، وتوحيد الصف والتضامن حتى نتمكن من تحقيق مزيد من التقدم ومزيد من مطامح الشعب التونسي.


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