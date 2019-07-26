قتلي وجرحي في إطلاق نار في لوس أنجلوس

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مقتل

مدينة لوس انجلوس

اطلاق النار فى امريكا

كشفت الشرطة الأمريكية فى مدينة لوس أنجلوس تفاصيل مقتل 4 بالرصاص وإصابة آخرين فى إطلاق نار، مما دفع الشرطة لبدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة .

وقال متحدث باسم شرطة المدينة، بحسب وكالة "رويترز"، إن المشتبه به يدعى جيري زاراجوزا (26 عاما) وإنه محتجز على ذمة اتهامات بالقتل فيما يتعلق بقتل والده وشقيقه وإصابة والدته بطلق ناري. ولم يذكر المتحدث أسماء الضحايا.

وذكرت الشرطة أن إطلاق النار بدأ في شقة كان المشتبه به يعيش فيها مع والديه، وذلك في نحو الساعة الثانية صباحا أمس الخميس.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به قتل امرأة كان قد تعرف عليها عند محطة للبنزين في نورث هوليوود بعد ذلك بنحو 45 دقيقة، لكنه لم يحدد العلاقة بينهما.

وأشارت الشرطة إلى أن زاراجوزا قتل بالرصاص رجلا لا يعرفه في حافلة بمنطقة فان نويز نحو الساعة الواحدة بعد الظهر.

وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس إنه لا يملك معلومات عن تحديد أي كفالة لإخلاء سبيل زاراجوزا.


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