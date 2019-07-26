رسيمًا.. بريطانيا تستأنف رحلاتها إلى مصر

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الخطوط الجوية البريطانية

وكالات - الدويني فولي

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قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايروايز" اليوم الجمعة، إنها ستستأنف الرحلات إلى القاهرة بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية.


وذكرت متحدثة باسم الشركة: "في أعقاب تقييم شامل للترتيبات الأمنية يسعدنا أن نعلن استئناف خدمتنا إلى ومن القاهرة اعتبارا من الجمعة 26 يوليو".


ولم ترد أي تفاصيل بشأن المراجعة الأمنية للشركة.


وعلقت الشركة الرحلات إلى القاهرة يوم السبت لمدة 7 أيام "كإجراء احترازي" في الوقت الذي تعكف فيه على مراجعة الأمن في مطار القاهرة.


وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال مسؤول تنفيذي بشركة مصر للطيران المملوكة للدولة إن قرار "بريتش ايروايز" تعليق الرحلات جاء "بلا أي سبب منطقي". في حين أبدى وزير الطيران المصري يونس المصري أيضا "استياءه" من القرار.


وقالت وزارة الطيران المدني المصرية يوم الأحد، إن "بريتش ايروايز" اتخذت الخطوة دون التشاور مع السلطات المصرية.


وكانت شركة "لوفتهانزا" الألمانية هي الأخرى قد علقت الرحلات إلى القاهرة يوم الأحد، لكنها عادت واستأنفتها في اليوم التالي.

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