رسميا.. الزمالك ينجح في ضم هذا النجم

نجح مسؤولو نادي الزمالك، في إنهاء إجراءات ضم إسلام جابر جناح نادي مصر المقاصة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية
ووقع اللاعب للأبيض منذ ساعات في حضور مسؤولي النادي الفيومي، بعد الاتفاق على القيمة المالية للصفقة.
إسلام جابر، عاد إلى صفوف المقاصة، بعد انتهاء إعارته مع نادي الداخلية، اللاعب ظهر بمستوى متميز للغاية مع الفريق الشرطي في الموسم الجاري، حيث اشترك في 25 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف وصنع مثلها، وكان ضمن كتيبة المنتخب الوطني قبل أن يتم استبعاده من بطولة أمم افريقيا، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية على رأسها بيراميدز والزمالك.