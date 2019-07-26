تعرف علي سعر الدولار اليوم الجمعة

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وكالات - الدويني فولي

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واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه، اليوم الجمعة، منذ آخر تعاملات البنوك الرسمية.

وسجّلت العملة الخضراء 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع في البنك المركزي.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع، وبنك مصر 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 16.53 للشراء ونحو 16.63 جنيه للبيع.


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