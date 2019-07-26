ريهام سعيد تعود للشاشة: "مش مصدقة"

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عودة برنامجها "صبايا" على شاشة قناة "الحياة" الأحد المقبل.

وقالت ريهام سعيد، عبر حسابها على إنستجرام : "مش مصدقة إني راجعة شغلي، صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس ألف حمد و شكر.. صبايا الأحد القادم على قناة الحياة.. وحشتوني".

وكانت ريهام سعيد، كتبت عبر حسابها "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية.. و بيقول لي ده حصل معجزة.. المعجزة دي حصلت بدعاءكم.. بجد شكرًا.. للتوضيح الدكتور سمح لي بالحركه لأن ابتدا يظهر أعراض اكتئاب شديد و محطوطة تحت الملاحظة 3 شهور".

وكانت ريهام قد اصيبت بميكروب في وجهها، ليؤكد الأطباء أن الخطر ما زال قائمًا، ويحاولون القضاء عليه.