ريهام سعيد تعود للشاشة: "مش مصدقة"

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عودة برنامجها "صبايا" على شاشة قناة "الحياة" الأحد المقبل.
وقالت ريهام سعيد، عبر حسابها على إنستجرام : "مش مصدقة إني راجعة شغلي، صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس ألف حمد و شكر.. صبايا الأحد القادم على قناة الحياة.. وحشتوني".
وكانت ريهام سعيد، كتبت عبر حسابها "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية.. و بيقول لي ده حصل معجزة.. المعجزة دي حصلت بدعاءكم.. بجد شكرًا.. للتوضيح الدكتور سمح لي بالحركه لأن ابتدا يظهر أعراض اكتئاب شديد و محطوطة تحت الملاحظة 3 شهور".
وكانت ريهام قد اصيبت بميكروب في وجهها، ليؤكد الأطباء أن الخطر ما زال قائمًا، ويحاولون القضاء عليه.
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