» ما هي أنواع الطواف حول الكعبة؟

أكد مجمع البحوث الإسلامية أن الطواف حول الكعبة المشرفة ركن أساسي من أركان الحج لا يصح أداء فريضة الحج إلا به.

وأوضحت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "الفيس بوك" أن الطواف ثلاثة أنواع ..

النوع الأول: طواف القدوم، ويسمى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية، وطواف اللقاء.

النوع الثاني: طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به باتفاق الفقهاء. ولا ينوب عنه شيء على القول المختار من أقوال الفقهاء.

النوع الثالث: طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر؛ لأنه يودع به البيت، ويصدر به عن البيت، ويسمى أيضًا طواف آخر العهد.

واشارت لجنة الفتوى،الى أن طواف الإفاضة سُمّي بعدة أسماء منها ما يلي :

1- طواف الإفاضة؛ لأن الحاج يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة.

2- طواف الزيارة؛ لأن الحاج يأتي من منى لزيارة البيت، ولا يقيم بمكة، بل يرجع ليبيت بمنى.

3- طواف الصَّدَر: لأنه يصدر إليه من منى، والصدر يطلق أيضًا على طواف الوداع.

4- طواف الواجب وطواف الركن وطواف الفرض: وذلك باعتبار الحكم.