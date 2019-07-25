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الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

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إعلامي شهير ناعيًا "الفيشاوي": للأسف خسر معركته مع هذا المرض

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الفنان الراحل فاروق الفيشاوي
الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

المصريون ـ متابعات

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وفاة فنانة وإعلامية شهيرة بعد صراع مع السرطان

قدم الإعلامي عمرو عبد الحميد، خالص التعازي في وفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث ذكر أن مسيرة الفنان الراحل حافلة بالأعمال الفنية القديرة سواء كانت مسلسلات أو أفلام، وذلك خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".
وأضاف "عبد الحميد": "خبر حزين رحل عن عالمنا فاروق الفيشاوي، هاجمه المرض الخبيث منذ بعضه أشهر، خاصة في شهر اكتوبر الماضي في مهرجان الإسكندرية، وأعلن إصابته بالسرطان وأنه سيواجه المرض بكل شدة وكأنه صداع عادي".
وأشار الإعلامي، إلى أن الراحل للأسف الشديد خسر في هذه المعركة مع السرطان، لكن جمهوره سيظل محتفظًا له بالأعمال الفنية الرائعة التي ستبقى رائعة له.


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