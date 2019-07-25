» تسريب صوتي يكشف فضائح قيادات الإخوان بشأن هذا الأمر

أذاعت فضائية «إكسترا نيوز»، تسريبًا صوتيًا يكشف فضائح ومخالفات مالية واختلاسات بين قيادات جماعة الإخوان الفارين إلى تركيا.



وتبين من التسجيل المذاع على برنامج «ما وراء الحدث»، المذاع على «extra news»، أنه تم تسريب التسجيل لأحد عناصر جماعة الإخوان يسمى بـ«أمير بسام»، وفضح هذا التسجيل جميع قيادات جماعة الإخوان، وأكد استيلائهم على أموال الجماعة والتبرعات لشراء عقارات وشقق سكنية فخمة وسيارات فارهة لأنفسهم وذويهم.

وتبين من التسجيل المذاع على برنامج «ما وراء الحدث»، المذاع على «extra news»، أنه تم تسريب التسجيل لأحد عناصر جماعة الإخوان يسمى بـ«أمير بسام»، وفضح هذا التسجيل جميع قيادات جماعة الإخوان، وأكد استيلائهم على أموال الجماعة والتبرعات لشراء عقارات وشقق سكنية فخمة وسيارات فارهة لأنفسهم وذويهم.