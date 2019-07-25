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لرحيل الرئيس التونسي ..

الرئيس "السيسي" يوجه بإعلان الحداد في البلاد لمدة 3 ايّام

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

المصريون ـ متابعات

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السبسي يمدد حالة الطوارئ بتونس لمدة شهر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الذي وافته المنية اليوم.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية . 
وأعلنت الرئاسة التونسية في وقت سابق من اليوم وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز الـ92 عامًا.
وكان حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي قد أكد أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.

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