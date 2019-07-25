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بومبيو: مستعدون للسفر إلى إيران إذا لزم الأمر

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بومبيو
بومبيو

المصريون ووكالات

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه مستعد للسفر إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات.
وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".
وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو، ويونيو، وهو ما تنفيه طهران.
وقال ومبيو، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.
وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن "تأتي للطاولة" من أجل التفاوض مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة.

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