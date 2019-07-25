"التضامن" تكشف: هؤلاء هم تحت خط الفقر في مصر

25 يوليه 2019 - 10:10 م

قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن، مدير برنامج حياة كريمة، إن الأسر التي يقل دخلها عن 2000 جنيه تدخل تحت خطر الفقر.



وتابع هاشم، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرى التي يتضمنها برنامج حياة كريمة ألف قرية و70% في الصعيد وباقي النسبة في الوجه البحري والمحافظات الصحراوية.

