  • الجمعة 26 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:06 ص
بحث متقدم
الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

إعلامي شهير ناعيًا "الفيشاوي": للأسف خسر معركته مع هذا المرض

تعويم الجنيه بمثابة حرب اقتصادية على الفقراء

"التضامن" تكشف: هؤلاء هم تحت خط الفقر في مصر

أرشيفية

هل تحصل مصر على قرض جديد من «النقد الدولي»؟

انخفاض الدولار

انخفاض جديد في أسعار الدولار

غاز

إسرائيل تعلن موعد ضخ الغاز إلى مصر

أرشيفية

باعترافات الشباب.. قيادات «الإخوان» لصوص

الفنانة فوزية عبدالعليم في فيلم صاحب صاحبه

وفاة فنانة شهيرة منذ أسبوع وابنتها تعلن دفنها في المنوفية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قرار مفاجئ.. فلسطين تعلن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

شعار جماعة الإخوان

"الإخوان تتخبط".. قادة الإخوان تجمد عضوية المخالفين لها

المطران كابوتشي

من هو القس«كابوتشي»الذي ألهم «فاروق الفيشاوي» ورفضه نجله

بالفيديو..

"التضامن" تكشف: هؤلاء هم تحت خط الفقر في مصر

آخر الأخبار

تعويم الجنيه بمثابة حرب اقتصادية على الفقراء
تعويم الجنيه بمثابة حرب اقتصادية على الفقراء

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

المزاج ليس للرجال فقط.. 27% من المتعاطين "إناث"!

#

مقطع نادر لتدمير اليهود سكك حديد مصر لبناء خط برليف

#

تقرير: 13 مليون طفل أمريكي تحت خط الفقر

#

وفد من رجال الأعمال لمجلس التعاون الخليجي يشارك في منتدى مصر الاقتصادي

قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن، مدير برنامج حياة كريمة، إن الأسر التي يقل دخلها عن 2000 جنيه تدخل تحت خطر الفقر.
وتابع هاشم، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرى التي يتضمنها برنامج حياة كريمة ألف قرية و70% في الصعيد وباقي النسبة في الوجه البحري والمحافظات الصحراوية.
وكشف أنه تم تحديد احتياجات نحو 129 ألف أسرة مستهدفة في أول 100 قرية ضمن المبادرة من أجل تطويرها، مؤكدا أنه سيتم ترميم 20 ألف منزل ضمن المبادرة وسيتم تأهيلها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

كلماتك لها ثمن.. !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تسريب صوتي يكشف فضائح قيادات الإخوان بشأن هذا الأمر
» هذا ما قاله شريف عرفة عن فيلم "الممر"
» ألمانيا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة
» المغرب تكشف حقيقة تحرير سعر صرف الدرهم
» طبيب«الفيشاوي»:هذا السر أوصاني بعدم الكشف عنه قبل وفاته
» بعد 15 عاما.. أمريكا تعيد العمل بعقوبة الإعدام
» ترامب: نقوم بمراجعة كاملة للقوات المسلحة
» الشاهد: هذا هو موعد تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل
» ريال مدريد يتجه للتعاقد مع حارس الأهلي
» "الأزهر للفتوى" يطلق دليل الحج والعمرة والأضحية
» غرامة نصف مليون جنيه لمن يزوج ابنته القاصر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية