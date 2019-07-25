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هذا ما قاله شريف عرفة عن فيلم "الممر"

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فيلم الممر
فيلم الممر

المصريون ـ متابعات

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قال المخرج الكبير شريف عرفة، في في أول لقاء تلفزيوني بعد نجاح فيلم "الممر" إن التحضير أهم مرحلة في أي فيلم، كاشفاً أن التحضير لـفيلم "الممر" استمر لأكثر من عام.
وأضاف عرفة، لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن الفيلم شارك فيه بموقع التصوير نحو 700 شخص، مشيرا إلى أنه حاول تقديم قصة "الممر" بشكل إنساني، مؤكداً أن تصنيفه كفيلم حربي فقط تصنيف غير دقيق.
وأوضح عرفة أن تكلفة المعدات المستخدمة في هذه النوعية من الأفلام الحربية مرتفعة جدًا وهذا التحدي الأكبر في إنتاجها، لافتا إلى أنه أراد تنفيذ فكرة فيلم "الممر" منذ 30 عامًا تقريبًا، كما أنه حاول تقديم الحقيقة كاملة بما فيها من هزائم وانتقادات قائلا: "جيشنا لا يحتاج لمجاملة".
وكشف عرفة عن تعاقده في فترة سابقة مع إدارة الشؤون المعنوية وقت رئاسة اللواء سمير فرج لها ولكن التجربة لم تتم، مشيرا إلى أن مستوى أفلام السينما المصرية تقدم مؤخرًا، وأن نوعية فيلم "الممر" تُظهر تطور مستوى صناعة السينما في مصر.
وأكد عرفة انه وفريق العمل بذلوا جهدًا كبيرًا في عمليات الجرافيك في فيلم "الممر" حتى يخرج بهذا الشكل، مؤكدا أنه يجب أن يكون أي لأي مخرج دور في كتابة العمل والمحتوى.
وقال عرفة إنه تمت إضافة وحذف العديد من المشاهد أثناء التصوير، وقال أن الفيلم كان مغامرة بالنسبة له في البداية ولكن الإيرادات وردود الفعل أثبتت نجاحه، كاشفا أنه يدرس تركيبة الممثل إنسانيًا قبل التعامل معه.  
وعلى صعيد أخر قال المخرج الكبير شريف عرفة، إن خبرة وموهبة الزعيم عادل إمام، سهلت عليه التعامل معه في الكثير من الأعمال.
وأضاف "عرفة" أن الفنان عادل إمام والسيناريست وحيد حامد واجها العديد من الانتقادات بسبب اختياره لإخراج فيلم "الإرهاب والكباب" ولكنهما أصرا على العمل معه.
وأكد "عرفة" أنه يحاول أن يحافظ على الحماس وروح المغامرة التي بدأ بها مشواره في جميع أعماله، حتى تظهر بالصورة التي تليق بالعمل وتليق أيضًا بالمشاهدين.
وأشار المخرج الكبير شريف عرفة، إلي إنه إذا قام بإخراج عملًا تلفزيونيًا فسوف يتعامل مع كل حلقة من هذا العمل كـ"فيلم"، ناصحًا النجوم الكبار بالابتعاد عن الدراما التلفزيونية لأنها تستنفد موهبتهم وتحرقهم لدى الجمهور.
وأوضح "عرفة" أن النجاح الحقيقي لأي مهرجان سينمائي يجب أن يُقاس بالأفلام المشاركة به، مشيرًا إلى أن المسرح المصري ينهار بسبب الاستسهال ويجب أن ننتبه حتى لا تقع السينما في هذا الفخ أيضًا.

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