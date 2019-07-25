الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مارك ميلي رئيسًا للأركان

25 يوليه 2019 - 11:10 م

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الجنرال مارك ميلي (61 عامًا)، رئيسًا جديدًا للأركان.



وذكر مراسل الأناضول، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، عقد الخميس، جلسة للتصويت على تعيين ميلي، رئيسًا جديدًا للأركان.

وأشار المراسل أن 89 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي صوتوا لصالح التعيين مقابل رفض عضو واحد.

ويبدأ مارك ميلي، مهام منصبه الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد تقاعد رئيس الأركان الحالي جوزيف دانفورد.