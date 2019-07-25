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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة حوثية بالأجواء اليمنية

عرب وعالم

التحالف العربي
التحالف العربي

المصريون ووكالات

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أعلن التحالف العربي، الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، أطلقتها جماعة "الحوثي" في اليمن، صوب السعودية.
وقال التحالف في بيان، إن قواته "تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، من محافظة صنعاء لاستهداف السعودية".
وجدّد التحالف تأكيده على أن "تعمد استهداف المدنيين جرائم حرب ضد الإنسانية توقع الميليشيا المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولي".
كما استهجن ما أسماها بـ"ادعاءات استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت (جماعة الحوثي) عن الوصول إليها".
وفي وقت سابق الخميس، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري لـ"الحوثي"، إن "سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي السعودي بعملية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة".
وأشار، في بيان عبر موقع "فيسبوك"، إلى أن الهجوم "استهدف مرابض الطائرات وأهداف أخرى، وأصاب أهدافه بدقة عالية، وأدت الى تعطل الملاحة الجوية في المطار"، وهو ما نفاه بيان التحالف.
وذكر سريع أن القوات الحوثية نفذت 25 غارة جوية خلال 12 ساعه الماضية.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيرة. -

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