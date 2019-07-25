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"الأزهر للفتوى" يطلق دليل الحج والعمرة والأضحية

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مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

محمود أبو سعد

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في إطار سعي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لنشر العلم الصحيح، وتزامنًا مع موسم الحج، وتعرضًا لنفحات الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة؛ أطلق المركز دليله المصور لأحكام ومناسك الحج والعمرة تحت عنوان (دليل الحج والعمرة) و(دليل المضحي) الذي يتناول أحكام ومسائل الأضحية، ويجيب على كثير من أسئلة المستفتيين حولها.

كما يقدم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها باقة متنوعة من الرسائل التوعوية، والفتاوى والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، تحت العناوين الآتية:

«أحكام وفتاوى ..  وفديناه بذبح عظيم  خير أيام الله  .. أسرار الحج ..  مع سيدنا رسول الله في حجة الوداع  .. افعل ولاحرج    أعمال لها ثواب الحج والعمرة  .. يوم مشهود  .. أضحى مبارك».

وطالب المركز من المسلمين متابعة كل ما سبق عبر صفحات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى موقعه الإلكتروني.

وأعرب المركز عن سعادته باستقبال أسئلة واستفسارات المسلمين على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية، وعبر رسائل فيس بوك الخاصة، ومن خلال تطبيق أندرويد الخاص بالمركز لتلقي الفتاوى.

كما أكد على أنه سوف يلتقي بالمسملين عبر بث حي على صفحة المركز على فيس بوك للإجابة عن أسئلتهم  واستفساراتهم حول الحج والأضحية وغيرهما من المسائل الشرعية.


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