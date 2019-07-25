انخفاض جديد في أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الخميس 25 يوليو 2019، بقيمة بلغت قرشًا واحدًا.

وسجل سعر صرف الدولار نحو 16.54 جنيه للشراء و 16.64 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، وذلك مقابل 16.55 جنيه للشراء و 16.65 جنيها للبيع في بداية تعاملات اليوم.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.56 جنيه للشراء 16.66 جنيه للبيع.