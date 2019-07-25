«هنيدي» ناعيًا «فوزية عبدالعليم»: مع السلامة يا أم جاد

نعى الفنان الكوميدي محمد هنيدي، الفنانة الراحلة فوزية عبدالعليم، التي رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض استمر لسنوات.

وكتب هنيدي في تدوينة له على موقع التدوينات المصغر "تويتر": "مع السلامة يا ام جاد".

وشارك "هنيدي" الفنانة الراحلة في عدد من الأعمال السينمائية والتي كان من بينها تقديمها شخصية "أم جاد" في فيلم صاحب صاحبه، الذي قام ببطولته محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي.

وكانت الدكتورة نيفين خليفة، قد نعت والدتها الفنانة فوزية عبدالعليم، عبر حسابها على فيس بوك، اليوم الخميس، قائلة: "ماتت اللي أسعدت الملايين بفنها، ماتت اللي افنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفيء، مع السلامة يا أمي".

وظهرت الفنانة الراحلة في بداية الألفية الجديدة، واشتركت في العديد من المسلسلات من بينها: مسلسل وكالة عطية، ومسلسل يوميات ونيس وأحفاده.

كما شاركت في العديد من الأفلام من بينها: حرامية في كي جي 2، وجاءنا البيان التالي، وأفريكانو، والساحر، والرجل الأبيض المتوسط، وبحب السيما.