"الصحة" تعلن افتتاح مستشفى العجمي في أكتوبر المقبل

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اكتوبر

هالة زايد

مستشفى العجمي

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أنه سيتم افتتاح مستشفى العجمي للعمل خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه يتم العمل على توفير مختلف الأدوية والمستلزمات والقضاء على أي نقص بها.

وأوضحت الوزيرة خلال لقاء نواب الإسكندرية بحضور رئيس مجلس الوزراء أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الصحية، التي ساهمت في تقديم خدمات طبية لعدد من شرائح وفئات المجتمع للقضاء على عدد من الأمراض.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتيسيرات التي تمس أطراف العمل في المجال الطبي، سعيًا لإحداث طفرة في مستوى الخدمات المقدمة من خلال المنظومة الصحية.

وأكدت أنه يتم العمل على تخطيط وتطوير منظومة الصحة بشكل متكامل.


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