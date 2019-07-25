» متحدث الحكومة الإسرائيلية ينعى فاروق الفيشاوي

نعى المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية لوسائل الإعلام العربية، أوفير جندلمان، الفنان فاروق الفيشاوي.

وكتب جندلمان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وداعا فاروق الفيشاوي، كنت نجما أيضًا في إسرائيل وبث التليفزيون الإسرائيلي أفلامك إلى جانب أفلام الفنانين المصريين العمالقة الآخرين وعلى رأسهم عادل إمام وحسين فهمي ومحمود ياسين وأحمد زكي ورفاقهم".

وتابع جندلمان: "هكذا تعلمنا اللهجة والثقافة المصرية.. هتفضل في قلوب معجبيك بإسرائيل للأبد".

ويشار إلى أن التليفزيون الإسرائيلي، يحصل على الأعمال الفنية المصرية الحديثة والقديمة ويقوم بعرضها على شاشاته بدون موافقة أصحاب حقوق الملكية الفكرية للفيلم.

وكانت حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني في مصر بعد سماع خبر وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، في حين شيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودفن بمقابر العائلة بالمنوفية.





وداعا #فاروق_الفيشاوي. كنت نجما أيضا في إسرائيل حيث بث التلفزيون الإسرائيلي أفلامك إلى جانب أفلام الفنانين المصريين العمالقة الآخرين وعلى رأسهم #عادل_إمام و #حسين_فهمي

و #محمود_ياسين و #أحمد_زكي ورفاقهم. هكذا تعلمنا اللهجة والثقافة المصرية.



هتفضل في قلوب معجبيك بإسرائيل للأبد. pic.twitter.com/qR5FOIArAN — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 25, 2019



