قرار مفاجئ.. فلسطين تعلن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية.

وصرح الرئيس الفلسطيني بأن القيادة قررت وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

وقال عباس في كلمة عقب اجتماع القيادة: "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة".

وأضاف أن السلطة لن ترضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وخصوصا في القدس.

وناقشت القيادة خلال الاجتماع قضية حجز الأموال الفلسطينية، واستمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وهدم بيوت المواطنين وآخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، لاتخاذ قرارات هامة ردا على كل هذه التحديات والتعديات الإسرائيلية.

واستهل الرئيس الاجتماع بالوقوف وأعضاء القيادة دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح رئيس تونس الباجي قايد السبسي، معزيا شعب تونس والأمتين العربية والإسلامية برحيله.

وأعلن عباس أنه سيتوجه إلى تونس للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس السبسي، والحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.