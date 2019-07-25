وفاة فنانة شهيرة منذ أسبوع وابنتها تلعن دفنها في المنوفية

نعت الدكتورة نيفين خليفة، والدتها الفنانة فوزية عبدالعليم، التي رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض استمر لسنوات، وتم دفنها في مقابر الأسرة بمحافظة المنوفية.

وكتبت ابنتها عبر حسابها على فيس بوك، "ماتت اللي أسعدت الملايين بفنها، ماتت اللي افنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفيء، مع السلامة يا أمي".