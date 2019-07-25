  • الخميس 25 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:15 م
بحث متقدم
الفنانة فوزية عبدالعليم في فيلم صاحب صاحبه

وفاة فنانة شهيرة منذ أسبوع وابنتها تلعن دفنها في المنوفية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قرار مفاجئ.. فلسطين تعلن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

شعار جماعة الإخوان

"الإخوان تتخبط".. قادة الإخوان تجمد عضوية المخالفين لها

المطران كابوتشي

من هو القس«كابوتشي»الذي ألهم «فاروق الفيشاوي» ورفضه نجله

محمد الشناوي

ريال مدريد يتجه للتعاقد مع حارس الأهلي

الفيشاوي

طبيب«الفيشاوي»:هذا السر أوصاني بعدم الكشف عنه قبل وفاته

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

فنانة شهيرة تكشف آخر لحظة مؤثرة في حياة «الفيشاوي»

شاب يشعل النار في والده

سبب فاضح وراء إشعال شاب النار في والده

أحمد الفيشاوي

"ارحموا".. أحمد عز يهاجم منتقدي أحمد الفيشاوي

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

وفاة فنانة شهيرة منذ أسبوع وابنتها تلعن دفنها في المنوفية

آخر الأخبار

الفنانة فوزية عبدالعليم في فيلم صاحب صاحبه
الفنانة فوزية عبدالعليم في فيلم صاحب صاحبه

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

#

خضوع فنانة شهيرة لعملية استئصال ورم في الرأس

#

الموت يفجع فنانة شهيرة بعد أشهر من وفاة شقيقتها الفنانة

#

وفاة فنانة شهيرة بشكل مفاجئ

نعت الدكتورة نيفين خليفة، والدتها الفنانة فوزية عبدالعليم، التي رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض استمر لسنوات، وتم دفنها في مقابر الأسرة بمحافظة المنوفية.

وكتبت ابنتها عبر حسابها على فيس بوك، "ماتت اللي أسعدت الملايين بفنها، ماتت اللي افنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفيء، مع السلامة يا أمي".

وظهرت الفنانة الراحلة  في بداية الألفية الجديدة، واشتركت في العديد من المسلسلات من بينها: مسلسل وكالة عطية، ومسلسل يوميات ونيس وأحفاده.

كما شاركت في العديد من الأفلام من بينها: حرامية في كي جي 2، وجاءنا البيان التالي، ووأفريكانو، والساحر، والرجل الأبيض المتوسط، وبحب السيما.

اشتهرت فوزية عبد العليم من خلال تقديمها شخصية “أم جاد” في فيلم صاحب صاحبه، الذي قام ببطولته محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الحوثيون» يعلنون قصف مطار أبها السعودي
» متحدث الحكومة الإسرائيلية ينعى فاروق الفيشاوي
» بحكم قضائي.. هذه الفنانة ممنوعة من دخول الإمارات
» ليبيا ترفع القيود عن العمالة المصرية
» رسالة من آبي أحمد للسيسي بشأن سد النهضة
» أبو العلا ماضي: فاروق الفيشاوي كان مهمومًا بهذه القضية
» المحكمة تلزم فنان شهير بدفع 700 ألف جنيه مصروفات دراسية
» حاكم دبي يعزي الشعب التونسي برسالة مؤثرة
» السعودية لمستوردي النفط: احموا أنفسكم
» البورصة تخسر 2,7 مليار جنيه
» «درجات الحرارة».. طقس حار على معظم الأنحاء غدًا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية