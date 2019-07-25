افتتاح معارض للملابس الجاهزة والمفروشات بأطفيح

25 يوليه 2019 - 06:41 م

افتتحت محافظة الجيزة بمركز ومدينة أطفيح معارض لمستلزمات الملابس والمفروشات بأسعار مخفضة بالتعاون مع المجتمع المدني حيث يأتي ذلك في إطار سعي المحافظة بالاهتمام بالمناطق النائية وتوفير كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي أهمية تلك المعارض للتخفيف علي كاهل الأسرة المصرية موكداً أن تلك المعارض لا تهدف الي الربح بل ستقوم بتوفير الملابس للكبار والأطفال لقرب عيد الأضحى المبارك .

وأشار إلى أنه تم اقامة المعارض علي مساحة 650م وتستمر لمدة ثلاث شهور كما سيتم عرض كافة مستلزمات المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد .

وتابع راشد بأنه تم إقامة معرضين بمدينة أطفيح وقرية القبابات لمساعدة المواطنين القائمين بالمنطقة والحصول علي مستلزماتهم دون معاناة وبسعر مناسب موجهاً رئيس المركز بمواصلة اقامة المعارض بالتنسيق مع المجتمع المدني لخدمة مواطني كافة القري بالمركز .

كما وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة توفير أماكن لإقامة معارض السلع المخفضة لخدمة المواطنين وخاصة المقيمين بالقري والعمل علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم .



