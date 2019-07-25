رئيس البرلمان العربي يُعزي الشعب التونسي والأمة العربية

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قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي التعزية للشعب التونسي الشقيق والأمة العربية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي .

وقال رئيس البرلمان العربي أننا تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرئيس التونسي، معرباً عن أحر التعازي وأصدق المواساة للشعب التونسي الشقيق وللأمة العربية ولأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي -رحمه الله- في هذا المصاب الجلل>

سائلاً الله تعالى أن يتغمد الرئيس الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الجمهورية التونسية من كل سوء، مؤكداً تضامن ووقوف البرلمان العربي مع الجمهورية التونسية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.

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