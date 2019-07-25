» ليبيا ترفع القيود عن العمالة المصرية

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خالد الشرقاوي - وكالات

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كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم، عن رفع القيود عن العمالة من دولتي مصر والنيجر لتغطية احتياجات سوق العمل في ليبيا.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" على "رفع القيود عن العمالة الوافدة لرعايا مصر والنيجر لتغطية احتياجات السوق، وتسوية أوضاع العمالة من الدول المستثناة والمتواجدين بطرق غير مشروعة داخل الأراضي الليبية".

كما أشارت إلى تشكيل "اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة بسوق العمل الليبي" برئاسة وزيري الداخلية، فتحي باشاغا، والعمل والتأهيل، المهدي الأمين، وعضوية عدد من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين.

وستتولى اللجنة الدائمة مراجعة وتحديد وتنظيم سوق العمالة الوافدة، ووضع الاقتراحات لمعالجة الصعوبات التي تواجه تسيير اليد العاملة وفق احتياجات السوق الليبي، والحد من ارتفاع الأسعار في المهن المختلفة.

وكانت السلطات الحكومية في طرابلس قد فرضت قيودا على العمالة الوافدة من مصر منذ سنوات، حيث غادرت أعداد كبيرة من المصريين الأراضي الليبية منذ عام 2011.

وتعتمد ليبيا منذ عقود على العمالة الوافدة من جمهورية مصر العربية خاصة في مجالات البناء والتشييد والتعليم.


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