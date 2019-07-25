فنانة شهيرة تكشف آخر لحظة مؤثرة في حياة «الفيشاوي»

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كشفت الفنانة المعتزلة شهيرة كواليس آخر لقاء بينها وبين الفنان فاروق الفيشاوي قبل رحيله، وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: فاروق أنت مشيت، هو كده خلاص يعني. !! ؟؟ يا أجدع وأحب خلق الله من امبارح وانا مش مصدقة لأن قبلها بيوم كنت عندك في المستشفى وكانت الزيارة ممنوعة بس انت لما عرفت إني موجودة طلبتني أدخلك، وقضيت معاك فوق النص ساعة من المرح والضحك، وكأنك لست مريضا وفي حالة خطرة".

وتابعت قائلة: كنت قويا ومتجاهلا ما أنت فيه، وتحكي حكايات من هنا وهناك كأنك تعاني من نزلة برد ونزلت من عندك راضية بروحك المعنوية المرتفعة، لذلك كانت صدمتي كبيرة لما بسأل عنك تاني يوم قالوا لي أنتِ آخر صديقة شوفتيه في حالته الطبيعية لأنه النهاردة راح في غيبوبة، طب إزاي ده كان كويس امبارح بروحه العالية ده كان بيضحك ده كان بيحكي على نوادره مع صديقه محمود الجندي وعلى فلان وعلان، طب إزاي بسرعة كده، سبحان الله (بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال)".

وواصلت شهيرة: دموعي تتسابق مع نفسها ولا تريد أن تهدأ، طب إزاي وانت من أعز الأصدقاء للعيلة كلها وانهيار ابني عمرو بالبكاء عندما رأى النعش بتاعك أمامه، وشريط ذكريات أونكل فاروق أمامه.

الشهامة والرجولة والجدعنة، أنت يا فاروق وصاحب المواقف الصعبة مع كل الناس مستحيل لم تترك بصمة مع كل من عرفك واقترب منك. مع السلامه يا حبيبي، اللهم تقبله بقبول حسن وسامحه واغفر له واعف عنه واجعل ليلته أجمل ليلة وثبته عند السؤال ونور قبره واجعله روضة من رياض الجنة فليس هناك أحن منك علينا يا رحمن يا رحيم".

وكان الفنان فاروق الفيشاوي توفي فجر اليوم الخميس بعد صراع لم يدم طويلًا مع مرض السرطان، وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بحضور نجوم ونجمات الفن.


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