فضيحة تهز المغرب.. أرملة تبتز شابًا جنسيًا بعد أن عاشرته

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أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

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لا حديث بإقليم شيشاوة بالمغرب هذه الأيام إلا عن الفضيحة المدوية التي انكشفت تفاصيلها مؤخرا والتي تورطت فيها سيدة في منتصف الثلاثينات من العمر.

وحسب مصادر محلية، فإن مصالح الدرك الملكي بالإقليم تلقت شكاية من سيدة تدعي فيها أن شخصا اعترض سبيلها وسرق منها أغراضها باستعمال العنف، مقدمة أوصافا دقيقة له.

رجال الدرك الملكي تحركوا بسرعة وتمكنوا من تحديد هوية المتهم واعتقاله، إلا أن ما أدلى به كان صادما بالفعل.

فقد أكد الشاب العشريني أنه ضحية شكاية كيدية، حيث اعترف بوجود علاقة جنسية غير شرعية تربطه بالأرملة التي تتهمه بالسرقة، مضيفا أنه حاول قطع علاقته بها إلا أنها كانت تلح في استدعائه إلى منزلها لممارسة الرذيلة، وأمام إصراره على الرفض نفذت تهديداتها وحاولت إدخاله إلى السجن.

هذا وقد جرى اعتقال الاثنين ووضعهما رهن الاعتقال إلى حين عرضهما على وكيل الملك


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